ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Байдены решили завести кошку

19:59
  • пятница
  • 30 апреля 2021

В Белом доме уже живут несколько собак

Президент Соединенных Штатов Джо Байден и его жена Джилл намерены завести в Белом доме кошку, об этом они сообщили в интервью телеканалу NBC News.
Овчарка Байдена снова покусала человека

"Она ждет своего часа", - отметила Джилл Байден.

Она добавила, что уже живущей в Белом доме собаке Мейджору придется с кошкой уживаться, но это было частью его дрессировки.

Ранее кошка жила у Джорджа Буша-младшего, ее звали Индия. Она скончалась в январе 2009 года - прямо перед тем, как президент с женой выехали из Белого дома.

Прежде стало известно, что Мейджор начал кусаться, из-за чего его сначала перевезли в штат Делавэр, а затем отправили на дополнительный курс дрессировки.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Кошка в Белом доме
Кошка в Белом доме
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.