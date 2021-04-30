Байдены решили завести кошку

В Белом доме уже живут несколько собак

Президент Соединенных Штатов Джо Байден и его жена Джилл намерены завести в Белом доме кошку, об этом они сообщили в интервью телеканалу NBC News.

"Она ждет своего часа", - отметила Джилл Байден.

Она добавила, что уже живущей в Белом доме собаке Мейджору придется с кошкой уживаться, но это было частью его дрессировки.

Ранее кошка жила у Джорджа Буша-младшего, ее звали Индия. Она скончалась в январе 2009 года - прямо перед тем, как президент с женой выехали из Белого дома.

Прежде стало известно, что Мейджор начал кусаться, из-за чего его сначала перевезли в штат Делавэр, а затем отправили на дополнительный курс дрессировки.

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