Албания зарегистрировала "Спутник V"

Первая партия препарата уже поставлена в страну, сообщил РФПИ

Российская вакцина "Спутник V" одобрена для применения в Албании, говорится в сообщении Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

"РФПИ объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса "Спутник V" Министерством здравоохранения и социальной поддержки Республики Албания", - отмечается в сообщении фонда.

Первая партия препарата, созданного для профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19), уже поставлена в страну, передает РИА Новости.

Таким образом, "Спутник V" зарегистрирован в 64 странах с общим населением свыше 3,2 миллиарда человек.

Ранее в пятницу РФПИ сообщил, что вакцина "Спутник V" получила одобрение в Турции.

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