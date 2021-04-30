ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В России выросла рождаемость

20:19
  • пятница
  • 30 апреля 2021

За три месяца 2021 года родились 337 тысяч человек

Согласно свежим данным Росстата, опубликованным в пятницу на сайте ведомства, в марте 2021 года в России на 15,5% выросла рождаемость (к аналогичному периоду 2020-го).
Названы регионы-лидеры по приросту населения

Уточняется, что к февралю 2021 года рост показателя составил 25,5%.

За минувший март родились 128,2 тысячи человек, всего за три месяца 2021-го - 337 тысяч .

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова отметила по итогам заседания проектного комитета по нацпроектам, что в обозримом будущем численность населения России несколько уменьшится. Демографические вызовы, подчеркнула заместитель председателя правительства, являются одним из важнейших факторов развития страны.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Мама с ребенком в роддоме
Мама с ребенком в роддоме
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.