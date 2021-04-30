В России выросла рождаемость

За три месяца 2021 года родились 337 тысяч человек

Согласно свежим данным Росстата, опубликованным в пятницу на сайте ведомства, в марте 2021 года в России на 15,5% выросла рождаемость (к аналогичному периоду 2020-го).

Уточняется, что к февралю 2021 года рост показателя составил 25,5%.

За минувший март родились 128,2 тысячи человек, всего за три месяца 2021-го - 337 тысяч .

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова отметила по итогам заседания проектного комитета по нацпроектам, что в обозримом будущем численность населения России несколько уменьшится. Демографические вызовы, подчеркнула заместитель председателя правительства, являются одним из важнейших факторов развития страны.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram