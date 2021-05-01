В России выявлено более 9 тысяч новых случаев заражения коронавирусом

Регионы ввели ограничения на праздники

За сутки в России зафиксировано 9 270 случаев заражения коронавирусом, всего с февраля 2020 года выявлено 4 814 558 человек с COVID-19, умерло 110 520 больных, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. В Москве зарегистрировано 3 208 больных, всего в столице 1 096 019 инфицированных, скончались 18 374 пациента.

Самое большое число больных в России с начала пандемии зафиксировано 24 декабря 2020 года – 29 935 человек, в тот же день максимум был зарегистрирован в Москве - 8 203 человека.

На майские праздники некоторые регионы ужесточили ограничения, связанные с коронавирусом. К примеру, власти Ивановской области организовали контрольные пункты на въездах в регион для проверки документов о прохождении вакцинации или отсутствии коронавируса. Для тех граждан, у которых будет такой документ, въезд в регион сохранится свободный. При отсутствии необходимых справок необходимо будет соблюдать режим самоизоляции в течение двух недель.

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