В Москве за сутки вылечились от коронавируса более 1900 человек

Россиян попросили не ходить на массовые мероприятия в праздники

За прошедшие сутки в Москве выздоровели ещё 1 929 человек, у которых был диагностирован коронавирус. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве. Общее число людей, вылечившихся от COVID-19, достигло в столице 993 348.

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко призвал россиян не участвовать в массовых мероприятиях во время длинных майских праздников. Это необходимо для того, чтобы избежать роста заболеваемости коронавирусом. Бывший главный санитарный врач попросил граждан остаться дома или уехать на дачу. Он напомнил, что все массовые мероприятия в стране отменены, кроме Парада Победы.

По данным на 1 мая, в России диагноз COVID-19 поставлен 4 814 558 пациентам, умерли с начала пандемии 110 520 человек. В Москве больных зарегистрировано 1 096 019, в мире более 151 миллиона человек заразились коронавирусом, умерло более трёх миллионов человек.

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