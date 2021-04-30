Попова дала прогноз по ситуации с COVID-19 после майских праздников

И рассказала о распространении в стране британского штамма

Глава Роспотребнадзора Анна Попова дала интервью каналу "Россия-24", в котором заявила, что после майских праздников ситуация с коронавирусом в России не ухудшится, если граждане будут соблюдать действующие профилактические меры.

"Мы пока находимся на стадии стабильной. Значимого увеличения числа ежедневно регистрируемых случаев у нас нет. Тенденция такая, что каких-то критических значений роста нет", - добавила руководитель ведомства.

Она подчеркнула при этом, что риски вырастут, если игнорировать предписания властей относительно безопасности в условиях пандемии.

Также Попова сообщила, что в России на сегодняшний день выявлено 350 случаев заражения британским штаммом коронавируса. Кроме того, глава Роспотребнадзора рассказала: после прививки иммунитет держится не меньше 10-12 месяцев.

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