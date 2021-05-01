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Число заболевших коронавирусом в мире превысило 151 миллион

10:46
  • суббота
  • 01 мая 2021

Самая сложная ситуация - в Индии

Число инфицированных коронавирусом в мире перешагнуло очередную психологическую отметку в 151 миллион, скончались от осложнений болезни более трёх миллионов человек. Прирост заболевших за неделю составил более пяти миллионов.
Новый антирекорд: в Индии не хватает кислорода для пациентов с COVID-19

По данным американского Университета Джона Хопкинса, куда стекается информация со всего мира, США остаются на первом месте по числу заболевших – 32,3 миллиона человек, там умерли от осложнений болезни более 576 тысяч.

На втором месте – Индия, там заразившихся  19,1 миллиона, третью строчку занимает Бразилия – 14,6 миллиона инфицированных. На четвёртом месте находится Франция, в ней выявлено более 5,6 миллиона человек с коронавирусом. Замыкает пятёрку Турция с 4,8 миллиона больных.

Меньше всего больных зарегистрировано на Соломоновых островах - 20 человек, в Вануату всего четверо заболевших.

Разработчики "Спутника V" подадут иск против бразильского регулятора Anvisa, он повторно отказался выдать разрешение на ввоз в страну российской вакцины.  Одним из главных недостатков препарата в Бразилии считают наличия в нём аденовируса. Между тем, именно на такой платформе производят вакцину многие мировые фармкомпании.

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