Число заболевших коронавирусом в мире превысило 151 миллион

Самая сложная ситуация - в Индии

Число инфицированных коронавирусом в мире перешагнуло очередную психологическую отметку в 151 миллион, скончались от осложнений болезни более трёх миллионов человек. Прирост заболевших за неделю составил более пяти миллионов.

По данным американского Университета Джона Хопкинса, куда стекается информация со всего мира, США остаются на первом месте по числу заболевших – 32,3 миллиона человек, там умерли от осложнений болезни более 576 тысяч.

На втором месте – Индия, там заразившихся 19,1 миллиона, третью строчку занимает Бразилия – 14,6 миллиона инфицированных. На четвёртом месте находится Франция, в ней выявлено более 5,6 миллиона человек с коронавирусом. Замыкает пятёрку Турция с 4,8 миллиона больных.

Меньше всего больных зарегистрировано на Соломоновых островах - 20 человек, в Вануату всего четверо заболевших.

Разработчики "Спутника V" подадут иск против бразильского регулятора Anvisa, он повторно отказался выдать разрешение на ввоз в страну российской вакцины. Одним из главных недостатков препарата в Бразилии считают наличия в нём аденовируса. Между тем, именно на такой платформе производят вакцину многие мировые фармкомпании.

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