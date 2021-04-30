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Евгений Попов: Необходимо обеспечить жителям равные условия доступа к социальным услугам

21:10
  • пятница
  • 30 апреля 2021

Тележурналист обсудил с жителями Можайского района проблему доступа к медуслугам

Тележурналист Евгений Попов обсудил с жителями Можайского района проблему доступа к медицинским услугам. Горожане опасаются, что останутся без поликлиник для взрослых и детей, ведь они расположены в жилых домах, которые вошли в программу реновации.

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Сегодня городская поликлиника № 195, филиал № 4, и детская поликлиника № 30, филиал № 2, расположены на первых этажах жилых домов и обслуживают несколько кварталов района.

Обеспокоенные жители просят внести коррективы в программу реновации. Они предлагают сначала расселить соседние дома на улице Маршала Неделина, 8 и улице Кубинка, 17 и построить на их месте новое здание для медицинского учреждения. После чего снести жилые дома с поликлиниками.

Евгений Попов поддержал решение жителей. Тележурналист предложил провести сбор подписей в поддержку инициативы, подготовить обращение в органы власти, Департамент строительства Москвы и Фонд реновации.  "Совместными усилиями мы обязательно решим эту проблему", - заявил журналист.

"По просьбам жителей Москомархитектура предусмотрела в плане строительство новой большой современной поликлиники. Но важно, чтобы срок ее возведения был перенесен на более ранний период. Чтобы к моменту сноса старых зданий новое медицинское учреждение уже работало. Согласен с Евгением Поповым – люди не должны томиться в бесконечных очередях, чтобы попасть на прием к врачу", - подчеркнул Игорь Чурин, председатель общественного Совета Западного административного округа Москвы.

"При решении вопроса приоритет необходимо отдать повышению качества жизни простых людей. Независимо от уровня дохода и места проживания горожане должны быть обеспечены комфортным доступом к социальной инфраструктуре. Для этого необходим единый стандарт социального благополучия москвича, предусматривающий систему гарантий качественного обслуживания в здравоохранении, образовании, ЖКХ и других сферах", - заявил журналист Попов.

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