В Хабаровске опрокинулся пассажирский автобус

СМИ пишут, что есть погибшие

Как передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, в Хабаровске на участке дороги Лидога - Ванино опрокинулся пассажирский автобус, в нем находились 34 человека.

"По предварительным данным, двое погибли. Еще свыше 10 ранены", - сообщил собеседник агентства.

Он уточнил, что следовал автобус из Хабаровска в Советскую Гавань. Авария случилась в 140 километрах от села Лидога.

Согласно предварительной информации, причиной ЧП стало то, что водитель автобуса не справился с управлением.

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