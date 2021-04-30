В Хабаровске опрокинулся пассажирский автобус

СМИ пишут, что есть погибшие
Как передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, в Хабаровске на участке дороги Лидога - Ванино опрокинулся пассажирский автобус, в нем находились 34 человека.
"По предварительным данным, двое погибли. Еще свыше 10 ранены", - сообщил собеседник агентства.
Он уточнил, что следовал автобус из Хабаровска в Советскую Гавань. Авария случилась в 140 километрах от села Лидога.
Согласно предварительной информации, причиной ЧП стало то, что водитель автобуса не справился с управлением.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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