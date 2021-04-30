Путин разрешил кабмину выпускать лекарства без участия патентообладателя

Изменения вносятся в Гражданский кодекс

На официальном интернет-портале правовой информации в пятницу опубликовали подписанный президентом России Владимиром Путиным закон, согласно которому правительство страны получает право выпускать лекарства без разрешения патентообладателя.

В документе уточняется, что право это возникает в случае крайней необходимости - для обеспечения безопасности государства, охраны граждан. Порядок и методика компенсации для патентообладателя будут утверждаться кабмином.

В сопроводительных документах к закону говорится, что изменения вносятся в Гражданский кодекс. Они призваны сделать так, чтобы можно было оперативно восполнять недостаток иностранных запатентованных лекарственных средств в стране.

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