Путин разрешил кабмину выпускать лекарства без участия патентообладателя

Изменения вносятся в Гражданский кодекс
На официальном интернет-портале правовой информации в пятницу опубликовали подписанный президентом России Владимиром Путиным закон, согласно которому правительство страны получает право выпускать лекарства без разрешения патентообладателя.
В документе уточняется, что право это возникает в случае крайней необходимости - для обеспечения безопасности государства, охраны граждан. Порядок и методика компенсации для патентообладателя будут утверждаться кабмином.
В сопроводительных документах к закону говорится, что изменения вносятся в Гражданский кодекс. Они призваны сделать так, чтобы можно было оперативно восполнять недостаток иностранных запатентованных лекарственных средств в стране.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram