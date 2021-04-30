Глава Европарламента прокомментировал российские санкции

Ему уже ответили в МИД

Председатель Европейского парламента Давид Сассоли прокомментировал введение Россией ответных санкций против Евросоюза.

"Никакие санкции или запугивание не остановят Европейский парламент или меня в защите прав человека, свободы и демократии. Угрозы не заставят нас замолчать", - написал Сассоли в Twitter.

На последнее высказывание уже отреагировала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. "1) Нас тоже. 2) А мы разве угрожали?", - написала она в Facebook.

Ранее в пятницу МИД ответил на введенные 2 и 22 марта Советом ЕС ограничительные меры в отношении шести российских граждан. Помимо Сассоли, на территорию России теперь запрещен въезд, в частности, руководителю прокуратуры Берлина и заместителю председателя Европейской комиссии по вопросам ценностей и транспарентности.

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