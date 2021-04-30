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Глава Европарламента прокомментировал российские санкции

22:17
  • пятница
  • 30 апреля 2021

Ему уже ответили в МИД

Председатель Европейского парламента Давид Сассоли прокомментировал введение Россией ответных санкций против Евросоюза.
Канцлер Австрии выступил против новых антироссийских санкций ЕС

"Никакие санкции или запугивание не остановят Европейский парламент или меня в защите прав человека, свободы и демократии. Угрозы не заставят нас замолчать", - написал Сассоли в Twitter.

На последнее высказывание уже отреагировала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. "1) Нас тоже. 2) А мы разве угрожали?", - написала она в Facebook.

Ранее в пятницу МИД ответил на введенные 2 и 22 марта Советом ЕС ограничительные меры в отношении шести российских граждан. Помимо Сассоли, на территорию России теперь запрещен въезд, в частности, руководителю прокуратуры Берлина и заместителю председателя Европейской комиссии по вопросам ценностей и транспарентности.

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