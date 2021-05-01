Российские и турецкие военные провели совместное патрулирование в Сирии

С воздуха бронемашины прикрывала авиация

Российские и турецкие военные провели очередное, уже 154-ое совместное патрулирование на северо-востоке Сирии. В этот раз протяжённость маршрута увеличилась почти вдвое - до ста километров, что позволило посетить больше населённых пунктов. С воздуха колонны бронемашин прикрывали вертолёты армейской авиации ВКС России. Происшествий по пути следования не отмечено, сообщает "ТВ Центр".

Эта встреча для офицеров России и Турции, в пункте пропуска Шейрек - уже традиционная. Они давно знакомы. Разве что сегодня здороваются в перчатках. Все же меры безопасности из-за коронавируса. В остальном всё штатно. Короткое совещание на ходу и совместная колонна отправляется на патрулирование.

Колонна прошла через десять посёлков и деревень. Боевиков или вооружённых людей военные не заметили. На обочинах - разве что любопытная детвора радостно встречала конвой.

Справились с задачей военные двух стран и в другой части Сирии - в Идлибе, где тоже проходят совместные патрулирования. Российские военные обеспечивают безопасный проезд по трассе сотням мирных жителей - крестьянам, которые доставляют на рынки свой урожай; бизнесменам, отправляющим в города крупные партии товаров. И даже простым людям, которые торопятся из деревень попасть к врачам в города. Только за сутки, полицейские сопроводили более 400 человек.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

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