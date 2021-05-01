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Вертолёт Ingenuity совершил четвёртый полёт на Марсе

10:18
  • суббота
  • 01 мая 2021

Он изучает древний кратер

Первый марсианский вертолёт Ingenuity четвёртый раз успешно пролетел над красной планетой. Американский аппарат превзошёл прежние показания по скорости и  сделал максимальное количество снимков. Перед тем, как приступить к выполнению научных задач, его ожидает ещё один полёт.
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Вместе с марсоходом Perseverance вертолёт исследует кратер, который, возможно, когда-то был озером.  Специалисты планируют использовать аппарат для изучения областей, куда не может попасть ровер, а также для разведки местности и создания трёхмерных карт планеты.

Разработка вертолета обошлась NASA в 80 миллионов долларов. Цель нынешней миссии - найти на Марсе признаки жизни, сообщает "ТВ Центр".

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