Вертолёт Ingenuity совершил четвёртый полёт на Марсе

Он изучает древний кратер

Первый марсианский вертолёт Ingenuity четвёртый раз успешно пролетел над красной планетой. Американский аппарат превзошёл прежние показания по скорости и сделал максимальное количество снимков. Перед тем, как приступить к выполнению научных задач, его ожидает ещё один полёт.

Вместе с марсоходом Perseverance вертолёт исследует кратер, который, возможно, когда-то был озером. Специалисты планируют использовать аппарат для изучения областей, куда не может попасть ровер, а также для разведки местности и создания трёхмерных карт планеты.

Разработка вертолета обошлась NASA в 80 миллионов долларов. Цель нынешней миссии - найти на Марсе признаки жизни, сообщает "ТВ Центр".

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