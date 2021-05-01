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Салютные дивизионы провели тренировки перед 9 мая

10:37
  • суббота
  • 01 мая 2021

Для залпов будут задействованы гаубицы

По всей стране продолжается подготовка к празднованию Дня Победы.  Парады 9 мая пройдут в 20 городах, в них примут участие более 60 тысяч военнослужащих, около двух тысяч единиц современной и исторической техники, а также 300 самолётов и вертолётов.
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Свои тренировки проводят и сводные расчёты салютных дивизионов. В Южном военном округе они отработали порядок при выполнении выстрелов из артиллерийских орудий и салютных установок. Для залпов будут задействованы гаубицы и орудия. А небо над десятью городами юга страны раскрасит праздничный фейерверк.

Артиллерийские салюты порадуют жителей всех городов-героев, а также Владивостока, Новосибирска, Хабаровска и Екатеринбурга, сообщает "ТВ Центр".

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Салютный дивизион проводит тренировки
Салютный дивизион проводит тренировки
Салютный дивизион проводит тренировки
Салютный дивизион проводит тренировки
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