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Москва первой подала заявку на проведение "Экспо-2030"

11:46
  • суббота
  • 01 мая 2021

У столицы есть все возможности для проведения выставки

Россия оказалась первой страной, подавшей заявку на право проведения всемирной универсальной выставки "Экспо-2030". Письмо в Международное бюро выставок направил премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы со ссылкой на заммэра Наталью Сергунину.

По её словам, у Москвы есть все возможности для проведения выставки на самом высоком уровне. Традиционно это событие собирает более 100 стран-участниц и миллионы посетителей со всего мира, поэтому инвестиции в его организацию окупаются сполна, отметила Сергунина.

Москва может предложить участникам и гостям "Экспо-2030" уникальную культурно-образовательную и событийную программу.

Главной темой выставки станет слоган "Прогресс человечества. Общее видение гармоничного мира". Если российская заявка будет одобрена, то "Экспо-2030" пройдёт в Москве с 27 апреля по 27 октября.

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