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Зеленский продолжает заигрывать с националистами

14:09
  • суббота
  • 01 мая 2021

Осуждение их марша в Киеве ни о чём не говорит

Запоздалая реакция на прославление фашизма. В Киеве возбудили уголовное дело из-за марша в честь дивизии СС "Галичина", которая совершала массовые расправы в годы Второй мировой войны. Жест в угоду международной публике, впрочем, получился неискренним. Да и западных партнёров, как оказалось, сейчас заботит совсем другой вопрос.
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Через несколько дней раздумий офис украинского президента всё-таки публикует заявление, осуждающее нацистский марш в Киеве. Слишком большой скандал разгорелся вокруг последователей дивизии СС "Галичина", которые именно при Зеленском осмелились праздновать годовщину не во Львове, а в столице страны.

В полиции возбудили уголовное дело. Похоже, это посчитали достаточным, чтобы в очередной раз показать - на Украине нацизма нет. И тут же появляется другая новость - в стране реабилитировали последнего расстрелянного в СССР за сотрудничество с фашистами - члена, запрещённой в России организации УПА - Ивана Гончарука. Теперь он не коллаборационист, а убитый советским режимом харьковский пенсионер. Киевский мэр Кличко уверяет, что власти и дальше будут поддерживать украинских "защитников". Например, выплаты на 9 мая получат не только ветераны Красной армии, но и участники АТО.

Пётр Вершинин, "ТВ Центр".

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