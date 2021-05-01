По всей стране чествуют ветеранов Великой Отечественной

К ним приходят военные и волонтёры

В Саратовской области в преддверии Дня Победы военные Росгвардии устроили праздник для ветерана Великой Отечественной Марии Лиманской. Недавно ей исполнилось 97-лет. Мария Филипповна - та самая знаменитая регулировщица, которую называли "королевой Бранденбургских ворот".

В мае 1945 гола её запечатлели на снимке перед полуразрушенным сооружением за привычной работой. Этот кадр стал одним из символов Победы.

К её дому военные пришли с музыкой - оркестр исполнил фронтовые песни, детский ансамбль подготовил танцевальные номера. А под финал праздника перед крыльцом прошли парадные расчёты, сообщает "ТВ Центр".

А в Москве поздравления принимал ветеран-десантник Семён Кантор. Он ушёл на фронт в 17 лет, был сапёром, а завершил войну в должности переводчика полка. Среди его наград - орден Отечественной войны II степени и медали за боевые заслуги.

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