11 человек стали жертвами мощного урагана в Китае

Число пострадавших идёт на десятки

11 человек стали жертвами сильнейшего урагана, который обрушился на побережье китайской провинции Цзянсу. Более ста получили травмы. Ветер, порывы которого достигали 160-ти километров в час, сопровождался грозой и градом.

В городах повалены деревья и рекламные щиты, повреждены автомобили и здания, оборваны линии электропередачи. На море перевернулось рыболовецкое судно, девять членов команды числятся пропавшими без вести. А в аэропорту ураганный ветер развернул находящийся на стоянке пассажирский самолёт, сообщает "ТВ Центр".

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