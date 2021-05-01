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Патриарх Кирилл попросил помочь всем пострадавшим от пандемии

12:45
  • суббота
  • 01 мая 2021

Он обратился к верующим с пасхальным посланием

Православные христиане готовятся встретить Пасху - главный праздник церковного года. Богослужение Великой субботы - последнего дня поста - совершил в Храме Христа Спасителя патриарх Кирилл.
Пасхальные куличи освятят в Москве с соблюдением социальной дистанции

В своём пасхальном послании предстоятель Русской церкви призвал всех оказать посильную помощь пострадавшим от пандемии, сообщает "ТВ Центр".

Весь день в храмах по традиции будут освящать праздничные яства - куличи, пасху и крашеные яйца.

А в Иерусалиме верующие с трепетом ждут чуда - схождения Благодатного огня.

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