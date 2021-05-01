Патриарх Кирилл попросил помочь всем пострадавшим от пандемии

Он обратился к верующим с пасхальным посланием
Православные христиане готовятся встретить Пасху - главный праздник церковного года. Богослужение Великой субботы - последнего дня поста - совершил в Храме Христа Спасителя патриарх Кирилл.
В своём пасхальном послании предстоятель Русской церкви призвал всех оказать посильную помощь пострадавшим от пандемии, сообщает "ТВ Центр".
Весь день в храмах по традиции будут освящать праздничные яства - куличи, пасху и крашеные яйца.
А в Иерусалиме верующие с трепетом ждут чуда - схождения Благодатного огня.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram