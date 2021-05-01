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В России усилен контроль за соблюдением санитарных правил

13:51
  • суббота
  • 01 мая 2021

На майские праздники гражданам рекомендовали остаться дома

В праздничные дни по всей стране будет усилен контроль за соблюдением мер безопасности. 1 мая вступают в силу новые правила Роспотребнадзора: гражданам, которые возвращаются из-за рубежа, теперь необходимо сдавать два ПЦР-теста.
В России выявлено более 9 тысяч новых случаев заражения коронавирусом

Дополнительные ограничения вводят всё больше государств. Индийский штамм распространяется по миру молниеносно. В стране - новый рекорд по числу заболевших. За сутки выявили почти четыреста тысяч инфицированных. Больницы переполнены, в городах огромные очереди из желающих пройти вакцинацию. Нередко за возможность сделать прививку завязываются драки, сообщает "ТВ Центр".

Рекордное количество смертей от коронавируса зарегистрировано в последние дни в Пакистане, а в связи с приближающимся праздником Ураза-байрам там запланированы более строгие ограничительные меры.  Ухудшается ситуация в Таиланде - там вводят двухнедельный карантин для всех приезжающих в страну. Локдаун – в Турции. В экстренном порядке власти страны разрешили накануне использование российской вакцины "Спутник V".

В российских регионах продолжается кампания по вакцинации. В Магадане прививают студентов и преподавателей единственного в регионе вуза Северо-Восточного университета. Ведь впереди у многих летняя практика в детских лагерях отдыха.

Сделать прививку в Москве можно не только в поликлиниках. Во время майских праздников пункты вакцинации будут работать во многих крупных торговых центрах. Тем, кто переболел, врачи рекомендуют сначала сдать тест на антитела. А остальным не ждать, а как можно быстрей защитить себя и близких.

Врачи просят не забывать о мерах безопасности. В торговых центрах даже усилят проверки из-за возможного увеличения их посещаемости в праздничные дни. Массовые мероприятия на майские праздники, как известно, проводить не будут. Но тем не менее, на улицах Москвы - иллюминация, они украшены и выглядят по-весеннему.

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр".

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