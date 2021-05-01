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На границе Таджикистана и Киргизии возобновилась стрельба

12:55
  • суббота
  • 01 мая 2021

Стороны не могут заключить перемирие

Киргизские пограничники утверждают, что Таджикистан продолжает стягивать военных и технику к границе. Стороны обвиняют друг друга в эскалации приграничного конфликта и заявляют об обстрелах.
На границе Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка

Обстановка на киргизско-таджикском участке госграницы сейчас напряжённая. Киргизская сторона утверждает, что таджикские военные открыли огонь по жилым домам и перекрыли дорогу в местности Торт-Кочо в Баткенской области Киргизии. Стрельба слышна также в приграничном селе Сомониен, сообщает ТАСС.

Киргизско-таджикский участок госграницы периодически становится зоной конфликтов между местным населением или пограничниками двух стран. Основная причина - неделимитированные участки, на которых невозможно определить, где пролегает граница между государствами. Новые серьёзные столкновения с применением стрелкового оружия и бронетехники произошли на границе 28 апреля. Причиной конфликта стала установка видеокамер таджикской стороной на территории участка "Головной водораздел".

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