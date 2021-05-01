3 мая объявлено в Волгоградской области днём траура

В аварии на Ставрополье погибли дети

Губернатор Волгоградской области объявил 3 мая днем траура в связи с гибелью детей в ДТП на Ставрополье. Власти региона расследуют обстоятельства аварии с участием грузовика и микроавтобуса, который вёз на соревнования детскую баскетбольную команду. Пять девочек погибли, еще 8 - в больницах. Три пострадавшие девочки находятся в крайне тяжёлом состоянии. На помощь местным врачам направлены специалисты из федеральных центров, в том числе из Москвы.

В момент аварии в микроавтобусе находились 18 пассажиров - четверо взрослых и 14 детей - воспитанники Волгоградской школы олимпийского резерва. Юные баскетболистки от 12 до 14 лет направлялись на соревнования в Черкесск. Они проделали уже большую часть пути, проехать оставалось всего 130 километров, когда грузовик, выполнявший на дороге манёвр, буквально завалился на автобус с детьми, сообщает "ТВ Центр".

По предварительной версии ГИБДД, виновником трагедии мог стать третий участник аварии. Водитель "Лады" пытался обогнать грузовик на участке, где дорога сужается. Сейчас следователи внимательно изучают записи с видеорегистраторов. С пострадавшими и их семьями работают психологи.

Виктор Прокушев, "ТВ Центр".

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