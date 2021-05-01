В Федерации независимых профсоюзов России поддержали социальные инициативы Евгения Попова

Журналист предложил повысить МРОТ

Глава ФНПР Михаил Шмаков поддержал предложение тележурналиста Евгения Попова повысить минимальный размер оплаты труда. По словам Попова, сейчас в России часть трудоспособного населения имеет доходы ниже МРОТ, а ситуация, когда человек вынужден работать в прямом смысле слова за еду, не может считаться нормальной. Люди хотят ходить в театры и музеи, заниматься спортом и путешествовать.

В свою очередь, Михаил Шмаков заявил, что при обсуждении этой инициативы нужно отталкиваться от минимального потребительского бюджета.

Если прожиточный минимум сегодня составляет в среднем около 12 тысяч рублей, то минимальный потребительский бюджет – примерно 41 тысячу рублей. Вот к этой сумме и необходимо стремиться.

ФНПР готова поддержать инициативу Попова, отметил глава Федерации. Но сделать это на законодательном уровне будет непросто, так как часть экономического сообщества уверена в том, что это негативно скажется на экономике.

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