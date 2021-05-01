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В Федерации независимых профсоюзов России поддержали социальные инициативы Евгения Попова

13:32
  • суббота
  • 01 мая 2021

Журналист предложил повысить МРОТ

Глава ФНПР Михаил Шмаков поддержал предложение тележурналиста Евгения Попова повысить минимальный размер оплаты труда. По словам Попова, сейчас в России часть трудоспособного населения имеет доходы ниже МРОТ, а ситуация, когда человек вынужден работать в прямом смысле слова за еду, не может считаться нормальной. Люди хотят ходить в театры и музеи, заниматься спортом и путешествовать.
Евгений Попов: Необходимо обеспечить жителям равные условия доступа к социальным услугам

В свою очередь, Михаил Шмаков заявил, что при обсуждении этой инициативы нужно отталкиваться от минимального потребительского бюджета.

Если прожиточный минимум сегодня составляет в среднем около 12 тысяч рублей, то минимальный потребительский бюджет – примерно 41 тысячу рублей. Вот к этой сумме и необходимо стремиться.

ФНПР готова поддержать инициативу Попова, отметил глава Федерации. Но сделать это на законодательном уровне будет непросто, так как часть экономического сообщества уверена в том, что это негативно скажется на экономике.

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