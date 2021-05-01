Вассерман: нужно законодательно закрепить нулевую ипотечную ставку для молодых специалистов

Труд учёных нужно поощрять

Молодых учёных необходимо поощрять за перспективные разработки. Такое мнение в открытом письме премьер-министру Михаилу Мишустину высказал известный журналист Анатолий Вассерман. Он также обратился к главам двух палат российского парламента.

Для мотивации и поощрения востребованных высококлассных специалистов в разных отраслях науки и производства необходимо законодательно закрепить нулевую ипотечную ставку, считает Вассерман. Высокотехнологичные производства, принимающие на работу вчерашних перспективных студентов, он предложил стимулировать снижением налогов.

Публицист уверен, что у России есть условия для создания новой, более успешной социально - экономической модели "Социализм 2.0", которая будет строиться на вычислительных мощностях всего человечества. Это может случиться к началу 30-х годов.

Человеческий капитал Вассерман назвал самым главным ресурсом. Поэтому в человека надо вкладывать – в его образование и здоровье. Это принесёт выгоду экономике, обществу и государству.

30 апреля увидела свет книги Анатолия Вассермана "Чем капитализм хуже социализма". В ней журналист излагает суть и ключевые положения новой социально – экономической модели "Социализм 2.0".

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