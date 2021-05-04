Грустить запрещается: что нельзя делать на Красную горку

Уныние и сквернословие не должны омрачать светлый праздник

Первое воскресенье после Пасхи в православной церковной традиции называют Фоминым. В 2021 году праздник выпадает на 9 мая. В этот день вспоминают встречу Иисуса Христа с Фомой Неверующим, которая состоялась на восьмой день после Воскресения.

По библейскому преданию, апостол Фома не поверил известию о воскрешении Иисуса. "Другие ученики сказали ему: мы видели Господа. Но он сказал им: если не увижу на руках Его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки моей в ребра Его, не поверю" (Ин.20:24,25).

Когда же Иисус в очередной раз явился ученикам, Фома признал в нем распятого учителя - но только после того, как увидел его раны и ощупал их. "Господь мой и Бог мой", - воскликнул тогда апостол.

Есть у праздника еще одно название - Антипасха. "Анти" в этом случае означает не "против", а "вместо" - в дни после Пасхи верующие приветствуют друг друга радостным известием о воскресении Христа. Также с этого дня Церковь разрешает проводить обряды венчания, запрещенные во время Великого поста. В дореволюционной России на этот праздник приходилось много свадеб - в народе верили, что сыгранная на Красную горку свадьба принесет супругам счастье.

Действуют в этот день и определенные запреты. К примеру, на Фомино воскресенье запрещено оставаться в одиночестве. Если нет возможности встретиться с родными и близкими, то желательно хотя бы услышать их голос по телефону. Нельзя грустить и унывать. По народным поверьям, если провести этот день в подавленном состоянии, то вся жизнь будет несчастной.

Также в народе считают, что посаженные на Красную горку растения не дают плодов и погибают. Лучше в этот день не выходить в огород. И вообще нежелательно заниматься тяжелым физическим трудом, уборкой в доме. Под запретом ссоры, сквернословие и рукоприкладство - непотребное поведение не должно омрачать светлый праздник.

Также народ на Красную горку с давних пор устраивал массовые гуляния. Молодежь танцевала, водила хороводы, разжигала костры и обливалась водой. Молодые девушки в этот день обычно надевали самые красивые свои наряды. Зятьям и невесткам делали подарки. Кроме того, на Красную горку принято ходить на кладбище и поминать предков.

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