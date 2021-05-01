У прилетевших в Россию индийских студентов нашли коронавирус

Их изолировали в инфекционной больнице

В Псковской области у 42 студентов из Индии выявили коронавирус. Они прилетели в регион на учёбу в госуниверситет. Заболевших поместили в инфекционную больницу, написал у себя в Instagram глава Псковской области Михаил Ведерников. По его словам, у всех госпитализированных болезнь протекает в лёгкой форме. Всего в Псков прибыли на учёбу 67 студентов.

В конце марта премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому иностранным студентам из эпидемиологически благополучных стран разрешили вернуться в Россию, в список из 25 государств входила и Индия.

В апреле ситуация с коронавирусом в Индии резко ухудшилась. Там каждый день ставятся новые рекорды по числу заболевших. Ежедневно фиксируется более 300 тысяч новых больных. Медицинские учреждения не справляются с наплывом больных, не хватает кислорода и врачей. Также в режиме перегрузки работают крематории. Учёные пока не сделали окончательные выводы о серьёзных отличиях индийского штамма вируса от других мутаций , а также о его опасности.

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