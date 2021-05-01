ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

У прилетевших в Россию индийских студентов нашли коронавирус

17:26
  • суббота
  • 01 мая 2021

Их изолировали в инфекционной больнице

В Псковской области у 42 студентов из Индии выявили коронавирус. Они прилетели в регион на учёбу в госуниверситет. Заболевших поместили в инфекционную больницу, написал у себя в Instagram глава Псковской области Михаил Ведерников. По его словам, у всех госпитализированных болезнь протекает в лёгкой форме. Всего в Псков прибыли на учёбу 67 студентов.
Россия запросила образцы индийского штамма коронавируса

В конце марта премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому иностранным студентам из эпидемиологически благополучных стран разрешили вернуться в Россию, в список из 25 государств входила и Индия.

В апреле ситуация с коронавирусом в Индии резко ухудшилась. Там каждый день ставятся новые рекорды по числу заболевших. Ежедневно фиксируется более 300 тысяч новых больных. Медицинские учреждения не справляются с наплывом больных, не хватает кислорода и врачей. Также в режиме перегрузки работают крематории. Учёные пока не сделали окончательные выводы о серьёзных отличиях индийского штамма вируса от других мутаций , а также о его опасности.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Индийские студенты
Индийские студенты
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.