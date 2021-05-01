Его частицу доставят в Россию
Чудо, которого ждали миллионы христиан во всём мире: в Храме Гроба Господня в Иерусалиме сошёл Благодатный огонь. Он считается святыней для верующих.
И хотя схождение огня происходит каждый год, его появление в канун православной Пасхи называют чудом.
В этом году из-за пандемии число паломников в храме пришлось ограничить до двух тысяч человек. Свечи и лампады с пламенем передали представителям разных конфессий и всем желающим.
Благодатный огонь самолётами доставят в 11 стран, в том числе в Россию, сообщает "ТВ Центр".Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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