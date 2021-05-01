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В Иерусалиме сошёл благодатный огонь

14:56
  • суббота
  • 01 мая 2021

Его частицу доставят в Россию

Чудо, которого ждали миллионы христиан во всём мире: в Храме Гроба Господня в Иерусалиме сошёл Благодатный огонь. Он считается святыней для верующих.
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И хотя схождение огня происходит каждый год, его появление в канун православной Пасхи называют чудом.

В этом году из-за пандемии число паломников в храме пришлось ограничить до двух тысяч человек. Свечи и лампады с пламенем передали представителям разных конфессий и всем желающим.

Благодатный огонь самолётами доставят в 11 стран, в том числе в Россию, сообщает "ТВ Центр".

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Схождение Благодатного огня в Иерусалиме
Схождение Благодатного огня в Иерусалиме
Схождение Благодатного огня в Иерусалиме
Схождение Благодатного огня в Иерусалиме
Схождение Благодатного огня в Иерусалиме
Схождение Благодатного огня в Иерусалиме
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