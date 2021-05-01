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В России изменят концепцию конкурса "Учитель года"

15:32
  • суббота
  • 01 мая 2021

О нём будут больше рассказывать в СМИ

В России разработают механизм упрощённой выдачи вида на жительство и гражданства иностранцам-финалистам конкурса "Россия - страна возможностей". Соответствующее поручение кабмину и администрации президента дал Владимир Путин.

Предложения по особому порядку должны быть готовы к 1 сентября, при необходимости будут внесены изменения в законодательство. А к лету Министерство просвещения продумает новую концепцию конкурса "Учитель года", который теперь должен проводиться непрерывно и широко освещаться в СМИ, сообщает "ТВ Центр".

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