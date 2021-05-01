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Собянин поздравил москвичей с Первомаем

15:35
  • суббота
  • 01 мая 2021

Он пожелал всем здоровья и успехов

С праздником Весны и Труда поздравил москвичей мэр Сергей Собянин на своей странице в социальной сети. Он пожелал горожанам крепкого здоровья и успехов. И отметил: в условиях пандемии экономика постепенно восстанавливается, а Москва продолжает ключевые программы для развития города и даёт людям тысячи рабочих мест, сообщает "ТВ Центр".

Мэр напомнил, что в этом году, как и в прошлом, торжественные шествия по Красной площади и народные гуляния отменены. Однако можно провести время в кругу близких людей.

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