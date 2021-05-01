До 23 мая закрылся участок Люблинско-Дмитровской линии

Это необходимо для прокладки тоннеля БКЛ

Важная информация для жителей и гостей столицы. В Москве 1 мая закрылся участок Люблинско-Дмитровской линии метро от станции "Дубровка" до "Волжской". Там будут прокладывать тоннель Большой кольцевой ветки, сообщает "ТВ Центр".

В качестве альтернативы пассажирам рекомендуют воспользоваться соседними линиями, а также МЦК и МЦД. Что касается наземного транспорта, то на маршруты выйдут три компенсационных автобуса. Движение на салатовой ветке будет ограничено до 23 мая.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram