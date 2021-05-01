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Космонавт Романенко предложил выплачивать 100 тыс. рублей за трудоустройство военных пенсионеров

14:49
  • суббота
  • 01 мая 2021

Это поможет им в первое время

Лётчик-космонавт, депутат Госдумы Роман Романенко предложил выдавать сертификат в 100 тысяч рублей военным пенсионерам на первое трудоустройство после увольнения в запас.
Герой России, лётчик-космонавт Роман Романенко пойдёт на выборы в Госдуму от Москвы

Работодатели берут таких людей к себе неохотно, военным пенсионерам сложно адаптироваться к новой гражданской жизни, отметил парламентарий.

"Им нужно дать время перестроиться, и выплата в размере 100 тысяч будет хорошим подспорьем и стимулом для работодателя трудоустроить бывшего военнослужащего", – подчеркнул Герой России.

За свою карьеру Роман Романенко два раза летал в космос, провёл там в общей сложности около 333 суток и совершил один выход в открытый космос длительностью шесть часов.

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