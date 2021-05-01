Рудковская назвала решение Плющенко о расставании с Трусовой провокацией шутника

16-летняя фигуристка ушла к Этери Тутберидзе

Александра Трусова ушла от Евгения Плющенко к Этери Тутберидзе. Фигуристка раньше тренировалась у неё, поэтому для неё не будет проблем включиться в процесс подготовки к очередным Олимпийским играм. Об уходе Трусовой сообщил Плющенко, но его супруга Яна Рудковская назвала это решение провокацией "шутника, мечтателя и сказочника". Так она выразилась в интервью РИА Новости.

Сам Плющенко назвал год тренировок с Трусовой сложным, но плодотворным сезоном. "Выиграли два этапа кубка России, бронзу чемпионатов России и мира. 1 мая наш контракт закончился, и по обоюдному желанию обеих сторон мы его продлевать не стали", - написал Плющенко в Instagram.

В свою очередь тренер по фигурному катанию Александр Жулин считает, что после возвращения Александры Трусовой к Этери Тутберидзе стало ясно - Олимпийские игры-2022 года выиграет одна из учениц этого специалиста. Решение Александры он назвал правильным.

Трусовой - 16 лет, она добилась больших успехов в одиночном катании. В активе фигуристки – бронза на чемпионате мира и Европы, серебро на российском чемпионате. Она - вторая в истории двукратная чемпионка мира среди юниоров. Трусова занимает четвёртое место в рейтинге Международного союза конькобежцев.

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