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Москвичи поддержали инициативу Разворотневой снизить плату за ЖКХ на 30%

16:39
  • суббота
  • 01 мая 2021

Жители провели необычный флешмоб

В Москве прошёл необычный флешмоб в поддержку инициативы правозащитницы Светланы Разворотневой снизить на 30% платежи за коммунальные услуги. Она предложила вывесить в окнах домов  плакаты с надписями "Хватит переплачивать за услуги ЖК. Минус 30%" и  "ЗА Разворотневу. Мы должны платить за услуги ЖКХ меньше". В нескольких районах столицы жители услышали призыв Разворотневой и вывесили сделанные своими руками плакаты.
В Москве обсудили, как снизить платы за услуги ЖКХ

По мнению Разворотневой,  россияне могут и должны платить за услуги ЖКХ меньше, но сначала нужно внести соответствующие поправки в регулирующие эту отрасль законы.

"Повышение энергоэффективности домов, отказ от ежегодного повышения тарифов, обеспечение собственникам реального контроля за содержанием своего имущества и средствами, перечисляемыми управляющим компаниям – эти меры позволят не только уменьшить суммы в платежках граждан на 30% и более, но и положительно скажутся на качестве их жизни", - заявила глава комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам ОПРФ Светлана Разворотнева.

Она также выступила за упрощение порядка предоставления субсидий на оплату ЖКУ и возможность их получения плательщиками с долгами.

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