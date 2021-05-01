Москвичи поддержали инициативу Разворотневой снизить плату за ЖКХ на 30%

Жители провели необычный флешмоб

В Москве прошёл необычный флешмоб в поддержку инициативы правозащитницы Светланы Разворотневой снизить на 30% платежи за коммунальные услуги. Она предложила вывесить в окнах домов плакаты с надписями "Хватит переплачивать за услуги ЖК. Минус 30%" и "ЗА Разворотневу. Мы должны платить за услуги ЖКХ меньше". В нескольких районах столицы жители услышали призыв Разворотневой и вывесили сделанные своими руками плакаты.

По мнению Разворотневой, россияне могут и должны платить за услуги ЖКХ меньше, но сначала нужно внести соответствующие поправки в регулирующие эту отрасль законы.

"Повышение энергоэффективности домов, отказ от ежегодного повышения тарифов, обеспечение собственникам реального контроля за содержанием своего имущества и средствами, перечисляемыми управляющим компаниям – эти меры позволят не только уменьшить суммы в платежках граждан на 30% и более, но и положительно скажутся на качестве их жизни", - заявила глава комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам ОПРФ Светлана Разворотнева.

Она также выступила за упрощение порядка предоставления субсидий на оплату ЖКУ и возможность их получения плательщиками с долгами.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram