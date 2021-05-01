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На северо-западе Москвы посадили сирень в память о героях Великой Отечественной войны

16:50
  • суббота
  • 01 мая 2021

Она стала символом Великой Победы

В парке столичного района Митино появились более 20 видов сирени, кусты высажены в честь героической победы советского народа в Великой Отечественной войне. Как рассказал ректор РХТУ имени Менделеева  Александр Мажуга, в 1945 году именно сирень стала символом Победы.
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"В этом году у нас важная историческая дата – 80-летие героической битвы под Москвой. С неё начался трудный путь нашего народа-освободителя. Спасибо за ваш подвиг", - сказал Мажуга.

Красивые кусты сирени не только украсят своими цветами любимое место отдыха жителей северо-запада Москвы, но и станут символом того, какой ценой удалось защитить Россию от захватчиков, считает ректор РХТУ.

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