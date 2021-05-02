В России за сутки заразились коронавирусом 8697 человек

Граждан попросили не расслабляться на майских праздниках

За сутки в России зафиксировано 8 697 случаев заражения коронавирусом, всего с февраля 2020 года выявлено 4 823 255 человек с COVID-19, умерло 110 862 больных, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. В Москве зарегистрировано 2 699 больных, всего в столице 1 098 718 инфицированных, скончались 18 428 пациентов.

Самое большое число больных в России с начала пандемии зафиксировано 24 декабря 2020 года – 29 935 человек, в тот же день максимум был зарегистрирован в Москве - 8 203 человека.

В Роспотребнадзоре попросили россиян не расслабляться во время длинных майских праздников. Глава ведомства Анна Попова напомнила о необходимости носить маски в общественных местах. Гражданам она порекомендовала провести праздники в кругу семьи или на природе. Массовые мероприятия в стране на ближайшие дни необходимо приостановить, резюмировала Попова.

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