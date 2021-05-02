Число вылечившихся от коронавируса москвичей достигло 994 тысяч

Освобождаются койки в стационарах

За прошедшие сутки в Москве выздоровели ещё 1 617 человек, у которых был диагностирован коронавирус. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве. Общее число людей, вылечившихся от COVID-19, достигло в столице 994 965.

Самый большой риск повторного заражения коронавирусом сохраняется у людей с ослабленным иммунитетом, пожилых граждан и больных онкологическими заболеваниями. Врачи советуют им соблюдать санитарные правила и не рисковать своим здоровьем. В Роспотребнадзоре обратились ко всем россиянам с просьбой провести майские праздники дома, в кругу семьи или на природе.

По данным на 2 мая, в России диагноз COVID-19 поставлен 4 823 255 пациентам, умерли с начала пандемии 110 862 человека. В Москве больных зарегистрировано 1 098 718, в мире более 151 миллиона человек заразились коронавирусом, умерло более трёх миллионов человек.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram