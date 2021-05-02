Коронавирусом в мире заразились 152 миллиона человек

Умерли от осложнений более 3 миллионов

Число инфицированных коронавирусом в мире перешагнуло очередную психологическую отметку в 152 миллиона, скончались от осложнений болезни более трёх миллионов человек. Прирост заболевших за неделю составил более пяти миллионов.

По данным американского Университета Джона Хопкинса, куда стекается информация со всего мира, США остаются на первом месте по числу заболевших – 32,3 миллиона человек, там умерли от осложнений болезни более 576 тысяч.

На втором месте – Индия, там заразившихся 19,5 миллиона, третью строчку занимает Бразилия – 14,7 миллиона инфицированных. На четвёртом месте находится Франция, в ней выявлено более 5,7 миллиона человек с коронавирусом. Замыкает пятёрку Турция с 4,8 миллиона больных.

Меньше всего больных зарегистрировано на Соломоновых островах - 20 человек, в Вануату всего четверо заболевших.

Сейчас в мире циркулируют четыре основные мутации коронавируса. Все они имеют свои отличия от первоначального китайского варианта. Речь идёт о британском, южноафриканском, бразильском и индийском штаммах. Британская мутация отличается более высокой скоростью распространения, южноафриканский вариант коронавируса характеризует высокая опасность повторного заражения. Бразильский штамм пока не изучен, а индийский уже получил название "двойной мутант".

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