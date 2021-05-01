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Анатолий Вассерман: Проведённую в стране пенсионную реформу необходимо отменить

17:46
  • суббота
  • 01 мая 2021

Публицист предлагает вернуться к прежнему возрасту выхода на пенсию

Проведённую в России пенсионную реформу нужно отменить, так считает известный публицист и политический консультант Анатолий Вассерман. Свою точку зрения он высказал на онлайн-лекции "Чем капитализм хуже социализма".
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По мнению Вассермана, реформа была несправедливой, плохо продуманной и ошибочной. Поэтому в России нужно вернуть возраст выхода на пенсию для женщин в 55 лет, а для мужчин в 60 лет. Публицист полагает, что повышение пенсионного возраста разрушило готовность человека трудиться.

Повышение возраста для начисления пенсий - удел тех, кто не умеет правильно организовать хозяйство в государстве.

Вассерман раскритиковал аргументы правительства в пользу повышения пенсионного возраста. Он уверен, что реформа направлен на лишение граждан социальных прав и права на заслуженный отдых.

Напомним, 30 апреля Вассерман выпустил новое издание своей книги "Чем капитализм хуже социализма". В ней он обрисовывает суть и ключевые положения новой социально-экономической модели "Социализм 2.0". 

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