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Россия раскрыла подрывную деятельность США в консульской сфере

19:15
  • суббота
  • 01 мая 2021

Американское посольство будет работать с ограничениями

США собственноручно разрушили свою консульскую деятельность в России. Они делали это все последние годы. Такое мнение высказала официальный представитель российского МИД Мария Захарова в интервью YouTube-каналу "Sputnik на русском". Дипломат прокомментировала недавнее решение американского посольства сократить обслуживание россиян.
Посольство США в Москве сократило до минимума выдачу виз россиянам

"Уже на протяжении пары лет они не просто безобразно работали в консульской сфере, а они просто подорвали всю свою консульскую работу. Только сделали это сами, но при этом прикрываясь некими мерами воздействия со стороны России, что неправда", - сказала Захарова.

С 12 мая посольство США будет оказывать консульские услуги только в экстренном порядке своим гражданам. Ограничения коснутся выдачи иммиграционных виз россиянам. В Вашингтоне связывают такое решение с тем, что Москва запретила американскому посольству брать на работу граждан России, объявив США недружественной страной. На Смоленской площади в ответ заявили, что сотрудники американского посольства не умеют и не хотят работать.

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