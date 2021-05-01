Швецию возмутили российские санкции против Евросоюза

В МИД вызван посол нашей страны

Швеция болезненно отреагировала на ответные санкции России в адрес Евросоюза. Посла России в Стокгольме вызвали в МИД этой страны для выражения протеста, сообщает France-Presse. Власти Швеции посчитали, что российские санкции не обоснованы, юридически не ясны и выражают политические мотивы.

Причиной для вызова посла России в МИД Швеции стал опубликованный 30 апреля список из восьми граждан стран Евросоюза, которым запретили въезд в Россию. В него вошли, в том числе, глава Европарламента Давид Мария Сассоли, заместитель председателя Европейской комиссии Вера Юрова и французский депутат в ПАСЕ Жак Мэр.

Публикация чёрного списка граждан ЕС стала ответом на введенные Брюсселем санкции против шести россиян 2 и 22 марта. Тогда под ограничения попали, в том числе, главы СКР и Росгвардии Александр Бастрыкин и Виктор Золотов, генеральный прокурор Игорь Краснов и глава ФСИН Александр Калашников.

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