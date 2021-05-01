ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Швецию возмутили российские санкции против Евросоюза

19:42
  • суббота
  • 01 мая 2021

В МИД вызван посол нашей страны

Швеция болезненно отреагировала на ответные санкции России в адрес Евросоюза. Посла России в Стокгольме вызвали в МИД этой страны для выражения протеста, сообщает France-Presse. Власти Швеции посчитали, что  российские санкции не обоснованы, юридически не ясны и выражают политические мотивы.
Глава Европарламента прокомментировал российские санкции

Причиной для вызова посла России в МИД Швеции стал опубликованный 30 апреля список из восьми граждан стран Евросоюза, которым запретили въезд в Россию. В него вошли, в том числе, глава Европарламента Давид Мария Сассоли, заместитель председателя Европейской комиссии Вера Юрова и французский депутат в ПАСЕ Жак Мэр.

Публикация чёрного списка граждан ЕС стала ответом на введенные Брюсселем санкции против шести россиян 2 и 22 марта. Тогда под ограничения попали, в том числе, главы СКР и Росгвардии Александр Бастрыкин и Виктор Золотов, генеральный прокурор Игорь Краснов и глава ФСИН Александр Калашников.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Мужчина с флагом Евросоюза
Мужчина с флагом Евросоюза
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.