Православные христиане встречают Пасху

В Храме Христа Спасителя прошло ночное богослужение

2 мая православные христиане всего мира отмечают Светлое Воскресение Христово. Главное пасхальное богослужение в России прошло в эту ночь в Храме Христа Спасителя. Его возглавил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, сообщает "ТВ Центр".

Перед началом торжественной службы из Иерусалима была доставлена частица благодатного огня. В полночь прошёл крестный ход. Священнослужители и верующие покинули храм, чтобы обойти его и вернутся к закрытым дверям. Именно тогда в первый раз звучат слова "Христос Воскресе".

На торжественный молебен в главном соборе страны собрались несколько тысяч прихожан. Как и предписано, все они соблюдали масочный режим. Храм Христа Спасителя посетил Владимир Путин. Президент традиционно отмечает Пасху именно в Москве и принимает участие в праздничном богослужении.

В эту ночь по всему миру были открыты 35 тысяч приходов Московского патриархата. А всего православными себя считают около 250-ти миллионов жителей Земли. В пасхальном поздравлении патриарх Кирилл назвал нынешнее Воскресение Христово особенным.

Нынешняя же Пасха особенная, и эта особенность заключается в надежде, что напасть пандемии тоже пройдёт мимо и, оставив нам ряд важных уроков, всё-таки покинет нас навсегда. Каковы же они, эти уроки? Во-первых, это напоминание о хрупкости бытия. Современному человеку дана возможность убедиться в уязвимости всего, что казалось надёжным и стабильным. И это учит нас по-настоящему ценить великий дар Божий - жизнь, который так легко можно потерять.

Пасха - самый популярный религиозный праздник у россиян. Его отмечают более 80% наших граждан. Первая неделя после Воскресения Христова - Светлая седмица - наиболее торжественная. На всем её протяжении богослужения в храмах в точности повторяют молебны пасхальной ночи.

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