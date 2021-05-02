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Сирийским пожарным закупили новую технику

10:44
  • воскресенье
  • 02 мая 2021

Спасатели привыкли работать в условиях войны

В сирийском Алеппо провели масштабную ревизию пожарных частей. Во время войны половина из них была разрушена. Пожарным приходилось выезжать на тушение под обстрелами и даже вывозить людей из опасных районов. Сейчас начался ремонт уцелевших зданий, уже закуплена новая техника.
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Разворачивать гидранты и рукава спасатели научились быстрее, чем требуют нормативы. За плечами - опыт пяти лет войны, когда жизнь людей в объятых пламенем домах зависела только от мгновенной реакции пожарных. Рисковать приходилось каждый день, буквально подставляя борта машины под пули боевиков. Огонь террористы вели прицельный. Несколько человек из команды были ранены, но пожарные каждый раз прорывались на выручку людям.

Больше половины пожарных частей в Алеппо были уничтожены боевиками. Восстановить все в одночасье не реально. Власти начали с самого важного - закупили новые машины. Теперь справляться с огнём стало значительно проще, сообщает "ТВ Центр".

С конца апреля и по конец октября в Сирии наступает буквально самый жаркий период. Температура воздуха уже сегодня превышает 30 градусов, поэтому опасность масштабных пожаров увеличивается с каждым днём. Так, в прошлом году, в Латакии в огне погибла треть урожая фруктов и овощей. А в Дейр-эз-Зоре - пшеницы. В результате, производство муки в стране упало примерно на 20%.  Для Сирии, чья экономика и так в глубоком кризисе, удар очень сильный.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

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