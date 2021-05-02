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МВД готовит к запуску мобильный сервис "Антимошенник"

10:31
  • воскресенье
  • 02 мая 2021

Он защитит от нежелательных звонков

От нежелательных и опасных звонков россиян защитит новый мобильный сервис "Антимошенник". Он будет интегрирован в уже действующие приложение МВД для смартфонов.
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Сервис предупредит о звонках аферистов. Он будет работать по принципу определения звонков и СМС с телефонов, с которых ранее совершались противоправные действия или аферы.

Сервис должны разработать к 25 декабря этого года, его создание обойдётся МВД почти в 45 миллионов рублей, сообщили ТАСС в пресс-центре ведомства.

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