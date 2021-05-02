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В Хабаровске привившимся от коронавируса вручают пасхальные подарки

12:29
  • воскресенье
  • 02 мая 2021

Вакцинация идёт во всех регионах

Пункты вакцинации от коронавируса работают в России все праздничные дни. Где-то за прививку даже вручают пасхальный подарок. Необычную акцию провели в Хабаровске врачи одной из поликлиник при поддержке местных предпринимателей. В городе также задумались о запуске специальной бонусной программы для прошедших вакцинацию. Это могут быть скидки в кафе или бесплатные билеты в театры и музеи. Но большинство все же понимают: главное - здоровье.
Без выходных и праздников: в России продолжается вакцинация от COVID-19

Активно делают прививки люди старшего возраста в Губкине Ямало-Ненецкого автономного округа. Пункт вакцинации организовали в городском дворце культуры. В течение получаса после инъекции, пока за пациентами наблюдает врач, можно угоститься фруктами и посмотреть концерт, сообщает "ТВ Центр".

"Спутник V" зарегистрирован уже в 64 странах. Последней стала Албания, куда уже доставлена первая партия препарата. А ещё одной стране российская вакцина помогла полностью победить коронавирус. Сан-Марино - небольшое государство в центре Италии после безуспешных попыток получить вакцину от европейский производителей, обратилось к Москве. И помощь поступила незамедлительно.

Гуманитарный груз доставлен и в Индию. Там за последние сутки выявлено более 400 тысяч заболевших. В стране из-за дефицита препаратов прививают только людей в возрасте от 18 до 44 лет. В Мумбаи около 200 пунктов вакцинации, но открылись только пять. СМИ называют такую ограниченную профилактику символической.

Тем временем в Индии готовятся начать производство "Спутника V" на предприятиях местной фармацевтической компании. Договорённость об этом была достигнута на текущей неделе.

Алексей Платонов, "ТВ Центр".

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