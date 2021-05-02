Путин поздравил православных россиян с Пасхой

Президент принял участие в ночном богослужении

Всех православных россиян со светлым праздником поздравил Владимир Путин. В своём обращении президент отметил огромное нравственное значение Пасхи, пробуждающей веру, надежду и стремление помогать ближним.

Глава государства подчеркнул, что деятельность Русской православной церкви и других христианских конфессий направлена на поддержание мира и согласия в стране. Духовенство неустанно заботится о продвижении высоких идеалов и семейных традиций, воспитании молодого поколения и зачастую становится надёжной опорой для миллионов людей.

К поздравлениям присоединился и мэр Москвы Сергей Собянин. На своей странице в социальной сети он пожелал горожанам радости и благополучия. И отметил: праздник Пасхи наполняет светлыми чувствами и придаёт сил. Он напоминает о том, как важно сохранять жизнелюбие, помогать друг другу и вместе преодолевать трудности.

Пасху отмечают миллионы православных по всему миру. Торжественные службы проходят на Святой земле, на всех континентах, включая даже Антарктиду, и во всех храмах нашей страны, сообщает "ТВ Центр".

В столице ночную литургию возглавил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В кафедральном Храме Христа Спасителя праздник встретили президент Владимир Путин и мэр Сергей Собянин.

Подробности – у Виктора Прокушева (смотрите видео).

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