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В Москву доставили детей, пострадавших в страшной аварии на Ставрополье

12:10
  • воскресенье
  • 02 мая 2021

Их лечением займутся столичные медики

Из Ставрополя в Москву на лечение доставили семерых пострадавших в крупном ДТП с микроавтобусом. На борту самолёта - шестеро детей и один взрослый. В полёте их сопровождали медики, готовые в любой момент оказать всю необходимую помощь.
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Авария произошла 30 апреля на трассе Астрахань-Ставрополь. Столкнулись легковой автомобиль, грузовик и автобус, который вёз юношескую баскетбольную команду на соревнования.

Жертвами ДТП стали пять девочек, еще девять человек были госпитализированы. Уголовные дела возбуждены сразу по трём статьям. Предварительно столкновение произошло из-за грубого нарушения правил водителем легкового автомобиля, сообщает "ТВ Центр".

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