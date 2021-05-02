В пещерах Мексики обнаружены загадочные отпечатки рук

Учёные гадают - что это может быть

Загадочная историческая находка в одной из мексиканских пещер. 137 отпечатков рук обнаружили археологи в подземном тоннеле на севере полуострова Юкатан. По словам специалистов, наскальным изображениям более тысячи лет и они относятся к эпохе расцвета цивилизации майя.

Все отпечатки сделаны детьми. Предполагается, что их закрывали внутри для прохождения обряда инициации, когда подросток становился мужчиной. Ладони чёрного цвета могли символизировать смерть, а красного - жизнь и войну.

О ритуальном значении говорит и расположение пещеры - под большим деревом сейба, которое у майя считалось священным, сообщает "ТВ Центр".

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