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Митинги и аресты: как Европа встретила Первомай

13:16
  • воскресенье
  • 02 мая 2021

Люди недовольны введёнными ограничениями

Бельгия, Германия, Британия - жаркий Первомай охватил города Европы. Но обстановка далеко не праздничная: вместо мирных шествий - митинги против локдауна, вместо поздравлений - аресты. Столкновения с полицией и во Франции.
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Без слезоточивого газа и стычек со стражами порядка не обошлось и в Лондоне. Британцы вышли на улицы в праздник, чтобы в очередной раз заявить о своём несогласии с новым законом, который ограничивает право собраний и расширяет полномочия полиции, сообщает "ТВ Центр".

Традиционные марши профсоюзов и левых движений в Берлине тоже переросли в митинги против антикоронавирусных ограничений. Ведь в Германии из-за новой волны заболевания вновь ввели комендантский час.

Массовыми задержаниями завершились первомайские манифестации во Франции. Полиция арестовала 56 человек, свыше 20-ти получили ранения. Люди требовали социальной и экономической справедливости. Горящие мусорные баки и разбитые окна отделений банков - так выглядит несогласие с планами правительства по изменению пособий по безработице.

Протестует и бизнес, только более элегантно. В стране не работают кафе, рестораны, салоны красоты. Из магазинов открыты только продуктовые и книжные лавки. Всё это порядком надоело потребителям и сильно утомило самих предпринимателей. Бизнес, говорят они, и так уже снял последнюю рубашку.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр".

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