Собянин рассказал о развитии подземного и наземного метро Москвы

Речь идёт о строительстве новых станций

Метро – это сердце Москвы. Так выразился мэр Сергей Собянин на встрече с жителями трёх столичных районов - Даниловского, Нагатино-Садовников и Нагатинского Затона. Обсуждалась программа "Мой район" и речь зашла о планах строительства новых станций подземки.

По словам Собянина, ни одна встреча с людьми не обходится без разговора о строительстве метро. "Наземное метро МЦД – новое и пока ещё непривычное для многих людей явление. Наверное, кто-то помнит безумные идеи убрать из города электрички. Слава Богу, этого не произошло, и теперь у нас есть уникальный шанс сделать поездки по городу и на дачу значительно быстрее, дешевле и комфортнее", - написал мэр на своём персональном сайте.

Он отметил, что ежегодно проводит несколько больших встреч с жителями города. Поговорить с мэром приходят люди разных возрастов и профессий - студенты вузов, врачи, учителя и работники метрополитена. "К сожалению, в прошлом году встречаться было невозможно. Но теперь мы решили вернуться к этой доброй традиции. Как правило, на подобных встречах я сначала рассказываю о крупнейших проектах развития Москвы, а затем мы обсуждаем реализацию программы "Мой район", - рассказал Собянин.

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