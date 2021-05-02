Зрители ТВЦ помогли собрать деньги на лечение Захара Осипова

У мальчика появилась надежда на выздоровление

Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita благодарят всех, кто откликнулся и помог семилетнему Захару Осипову из Зеленодольска.

У ребёнка диагностировано опасное заболевание - нейробластома забрюшинного пространства четвёртой стадии с метастазами. Захар проходит лечение в НИИ детской онкологии и гематологии имени Блохина, куда он поступил в крайне тяжёлом состоянии. Мальчик перенёс восемь курсов химиотерапии и две масштабные операции. Теперь, по словам медиков, у него появились шансы на выздоровление.

Родители Захара поблагодарили зрителей телеканала ТВЦ и всех, кто помог собрать деньги на лечение их сына. "Вы настоящие волшебники! Благодаря Вашей отзывчивости мы закрыли сбор на курс лечения Захара, и наша надежда на выздоровление сына стала реальностью! Спасибо Вам от всего сердца за Вашу доброту! Впереди нас ждет ещё долгий путь, но мы приложим все силы, чтобы его преодолеть! Мы благодарны каждому из Вас за то, что Вы проходите эти тяжёлые испытания вместе с нами и всячески поддерживаете нашу семью. Это так ценно для нас! Пусть Ваши близкие всегда будут здоровы! Храни Вас всех Господь!", - написали родители Захара Осипова.

Но помощь требуется и другим подопечным фонда. Мы продолжаем помогать - все вместе. Для этого достаточно отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта.

"ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребёнке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

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